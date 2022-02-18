SPAC上市大潮 港交所新賣點 名家專區 2022/02/18 分享： 港股新一年升勢暫受阻，大市成交及北水流入亦漸見縮減，投資界視為港股縮影的港交所（00388）疲態畢現，股價有反覆尋底之勢。 港交所昨低見433元，再跌近今年低位約432元。股價如進一步向下，可以52周低 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 新國指納A股 迎擊MSCI中國 2022/02/17 新國指納A股 迎擊MSCI中國 透視中港美 - 大戶減倉未停 阿里翻身路長 2022/02/16 大戶減倉未停 阿里翻身路長 透視中港美 - 中國加碼寬鬆 內銀穩中向好 2022/02/15 中國加碼寬鬆 內銀穩中向好 透視中港美 - 美恐急加息 港股不太淡 2022/02/14 美恐急加息 港股不太淡 透視中港美 - 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 2022/02/12 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 港股 IPO 北水流入 SPA 香港交易所（00388） 李寧（02331） 思摩爾國際（06969） 阿里巴巴－SW（09988） 泡泡瑪特（09992） 美元