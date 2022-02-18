SPAC上市大潮 港交所新賣點

港股新一年升勢暫受阻，大市成交及北水流入亦漸見縮減，投資界視為港股縮影的港交所（00388）疲態畢現，股價有反覆尋底之勢。

港交所昨低見433元，再跌近今年低位約432元。股價如進一步向下，可以52周低

...