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SPAC上市大潮 港交所新賣點

名家專區 2022/02/18

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港股新一年升勢暫受阻，大市成交及北水流入亦漸見縮減，投資界視為港股縮影的港交所（00388）疲態畢現，股價有反覆尋底之勢。

港交所昨低見433元，再跌近今年低位約432元。股價如進一步向下，可以52周低

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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