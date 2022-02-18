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旺旺估值上升 三孩政策加持

名家專區 2022/02/18

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昨日A、H股指數好淡爭持，但中美或掀起新一輪貿易角力，國企指數要突破8800點的難度加大。至於內地刺激消費似乎不力，但消費升級料會持續，尤見零食市場超過1萬億元人民幣，作為「老大哥」中國旺旺（

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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