旺旺估值上升 三孩政策加持 名家專區 2022/02/18 分享： 昨日A、H股指數好淡爭持，但中美或掀起新一輪貿易角力，國企指數要突破8800點的難度加大。至於內地刺激消費似乎不力，但消費升級料會持續，尤見零食市場超過1萬億元人民幣，作為「老大哥」中國旺旺（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【二萬五博弈】當心港股的「慢性毒藥」（第四版） 2022/02/17 【二萬五博弈】當心港股的「慢性毒藥」（第四版） 中字股實力談 - 長汽有吸引力 新能源車好賣 2022/02/17 長汽有吸引力 新能源車好賣 中字股實力談 - 【恒指日升日跌】港股底 睇月綫圖有啟示（第四版） 2022/02/16 【恒指日升日跌】港股底 睇月綫圖有啟示（第四版） 中字股實力談 - 滔搏恢復增長 最壞時刻已過 2022/02/16 滔搏恢復增長 最壞時刻已過 中字股實力談 - 【跌市周年啟示】港股原何力有不遞（第四版） 2022/02/15 【跌市周年啟示】港股原何力有不遞（第四版） 食品 零食 港股 中國旺旺（00151） 統一企業中國（00220） 康師傅（00322） 人民幣 板塊