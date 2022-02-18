豐縣拐賣醜聞 揭地方債務危機

雖然有過年、冬奧喜事佔據輿論榜，但「豐縣八孩鎖鏈女」事件也持續引發關注，不僅因為事主歷經被拐賣虐待直至逼瘋的人間慘劇，而且地方政府三番四次以謊言愚弄民眾，本試圖平息輿論，卻令民怨一浪高過一浪，也將地方

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