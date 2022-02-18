豐縣拐賣醜聞 揭地方債務危機 名家專區 2022/02/18 分享： 雖然有過年、冬奧喜事佔據輿論榜，但「豐縣八孩鎖鏈女」事件也持續引發關注，不僅因為事主歷經被拐賣虐待直至逼瘋的人間慘劇，而且地方政府三番四次以謊言愚弄民眾，本試圖平息輿論，卻令民怨一浪高過一浪，也將地方 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 經濟基調 以樓為準 2022/02/17 經濟基調 以樓為準 國情知聞 - 兩會前打虎 對標「7個重大」 2022/02/16 兩會前打虎 對標「7個重大」 國情知聞 - 經濟涉外3要事 中美會否爆新貿戰？ 2022/02/15 經濟涉外3要事 中美會否爆新貿戰？ 國情知聞 - 券商首席唱淡「寧王」 新能源股惹爭議 2022/02/14 券商首席唱淡「寧王」 新能源股惹爭議 國情知聞 - 「穩增長」之年 地方求穩專家求進 2022/02/12 「穩增長」之年 地方求穩專家求進 經濟 金融 人民幣 GDP 債券 醜聞 虐待 江蘇省 地方債 中國