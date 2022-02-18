俄武力侵烏 無財力也無必要

烏克蘭局勢風險，始終牽動着市場走勢，兵力部署一有風吹草動，又或任何俄方快將出手的情報，都會令市場深感不安。

對俄軍周三出手這判斷，筆者半信半疑，美方怎知道俄軍入侵時間這類部署？結果大家都知道了，今次消息

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