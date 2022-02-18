俄武力侵烏 無財力也無必要 名家專區 2022/02/18 分享： 烏克蘭局勢風險，始終牽動着市場走勢，兵力部署一有風吹草動，又或任何俄方快將出手的情報，都會令市場深感不安。 對俄軍周三出手這判斷，筆者半信半疑，美方怎知道俄軍入侵時間這類部署？結果大家都知道了，今次消息 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 俄武力侵烏 無財力也無必要 2022/02/17 俄武力侵烏 無財力也無必要 國金札記 - 兒童打疫苗 美星大不同 2022/02/17 兒童打疫苗 美星大不同 國金札記 - 芯片製造「旁落」亞洲 歐盟決心重奪主導 2022/02/16 芯片製造「旁落」亞洲 歐盟決心重奪主導 國金札記 - 普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌 2022/02/15 普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌 國金札記 - 疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉 2022/02/14 疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉 美國 政治 歐洲 外交 GDP 俄羅斯 軍事 地緣政治 制裁 天然氣