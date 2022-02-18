中國鋁業 現價吸納 名家專區 2022/02/18 分享： 【「午市閒談」推介股】昨日午市閒談推介了中國鋁業（02600），在今時大宗商品價格上漲週期中，鋁價仍有可為。 集團主要從事氧化鋁、精細氧化鋁及鋁礦石的生產和銷售；原鋁、碳素產品、鋁合金及其他電解鋁產品的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 Omicron：我害港 今日 Omicron：我害港 你可能感興趣 Omicron：我害港 今日 01:00 Omicron：我害港 最新專欄文章 選股情報 - Omicron：我害港 今日 Omicron：我害港 選股情報 - 中招了，怎辦？ 2022/02/17 中招了，怎辦？ 選股情報 - 信義光能 上望16元 2022/02/17 信義光能 上望16元 選股情報 - 打仗買金定油 2022/02/16 打仗買金定油 選股情報 - 華潤啤酒 上望65元 2022/02/16 華潤啤酒 上望65元 中國 人民幣 新能源 中國鋁業（02600）