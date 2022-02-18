【「午市閒談」推介股】昨日午市閒談推介了中國鋁業（02600），在今時大宗商品價格上漲週期中，鋁價仍有可為。

集團主要從事氧化鋁、精細氧化鋁及鋁礦石的生產和銷售；原鋁、碳素產品、鋁合金及其他電解鋁產品的

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