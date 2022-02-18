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普徠仕：金融市場短期波動

名家專區 2022/02/18

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普徠仕全球多元資產主管兼投資總監Sébastien Page發表對近期市場波動及其對投資者影響的評論。

金融市場年初的波動不太可能在短期內減弱。隨着通脹持續高企、美聯儲將步入加息周期、流動性收緊，加上疫

...

撰文 : Sébastien Page 普徠仕全球多元資產主管兼投資總監

欄名 : 名家觀點

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