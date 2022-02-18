普徠仕：金融市場短期波動 名家專區 2022/02/18 分享： 普徠仕全球多元資產主管兼投資總監Sébastien Page發表對近期市場波動及其對投資者影響的評論。 金融市場年初的波動不太可能在短期內減弱。隨着通脹持續高企、美聯儲將步入加息周期、流動性收緊，加上疫 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Sébastien Page 普徠仕全球多元資產主管兼投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 建銀趙文利：美股區間震盪 2022/02/17 建銀趙文利：美股區間震盪 安本David Hanzl：尋找可靠收益 2022/02/16 安本David Hanzl：尋找可靠收益 宏利投管：亞洲通脹不會嚴重 2022/02/11 宏利投管：亞洲通脹不會嚴重 霸菱方偉昌：看好經濟重啟及加價主題 2022/02/10 霸菱方偉昌：看好經濟重啟及加價主題 富達國際：中國今年是「福」年 2022/02/09 富達國際：中國今年是「福」年 疫情 經濟 美國 金融 通脹 加息 鮑威爾 國債 美元