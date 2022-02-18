特首選戰讓路抗疫 押後成定局？ 名家專區 2022/02/18 分享： 特首林鄭月娥昨日明言，「我們一定會按照主席要求，將抗疫視為壓倒一切的任務，換句話說，我們不會分心做其他工作了」。換言之，押後選舉已呼之欲出。 今屆特首選戰波譎雲詭，北京一直沒有風聲，各大熱人選也按兵不動 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 習一錘定音 替港府開路掃障礙 2022/02/17 習一錘定音 替港府開路掃障礙 有政戲 - 疫情打亂部署 特首戰不排除押後？ 2022/02/16 疫情打亂部署 特首戰不排除押後？ 有政戲 - 拆解林鄭李家超抗疫名單 因何不一樣 2022/02/15 拆解林鄭李家超抗疫名單 因何不一樣 有政戲 - 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 2022/02/14 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 有政戲 - 要與港府同制定抗疫 揭中央考量 2022/02/11 要與港府同制定抗疫 揭中央考量 選舉 特首選舉 林鄭月娥 習近平 疫情 防疫措施