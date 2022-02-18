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特首選戰讓路抗疫 押後成定局？

名家專區 2022/02/18

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特首林鄭月娥昨日明言，「我們一定會按照主席要求，將抗疫視為壓倒一切的任務，換句話說，我們不會分心做其他工作了」。換言之，押後選舉已呼之欲出。

今屆特首選戰波譎雲詭，北京一直沒有風聲，各大熱人選也按兵不動

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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