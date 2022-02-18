內地天然氣價漲利好亞美! 名家專區 02:30 2022/02/18 分享： 烏克蘭局勢繼續成為金融市場炒作的焦點，盡管俄羅斯政府謂已開始從邊境撤軍，但美國堅稱俄方仍在部署攻烏，而在「前綫」，烏克蘭政府及佔領了烏東兩省的親俄民兵，互指對方發炮施襲，看來肯定有小規模互轟，美歐市場 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 數字人民幣概念熱炒！ 2022/02/16 數字人民幣概念熱炒！ 投資坐標 - 中長線堅守高息股票! 2022/02/15 中長線堅守高息股票! 投資坐標 - 被低估的高息名牌中藥股! 2022/02/11 被低估的高息名牌中藥股! 投資坐標 - 穩增長的超高息現金牛! 2022/02/09 穩增長的超高息現金牛! 投資坐標 - 二三綫高息愛股紛紛補升! 2022/02/08 二三綫高息愛股紛紛補升! A股 美股 中國石油股份（00857） 理文化工（00746） 亞美能源（02686） 港股 天然氣 煤 石油