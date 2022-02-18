內地天然氣價漲利好亞美!

烏克蘭局勢繼續成為金融市場炒作的焦點，盡管俄羅斯政府謂已開始從邊境撤軍，但美國堅稱俄方仍在部署攻烏，而在「前綫」，烏克蘭政府及佔領了烏東兩省的親俄民兵，互指對方發炮施襲，看來肯定有小規模互轟，美歐市場

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