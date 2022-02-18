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內地天然氣價漲利好亞美!

名家專區 02:30 2022/02/18

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烏克蘭局勢繼續成為金融市場炒作的焦點，盡管俄羅斯政府謂已開始從邊境撤軍，但美國堅稱俄方仍在部署攻烏，而在「前綫」，烏克蘭政府及佔領了烏東兩省的親俄民兵，互指對方發炮施襲，看來肯定有小規模互轟，美歐市場

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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