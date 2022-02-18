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【快手股價】快手染藍食「詐糊」 股價短綫防震動（第三版）（附中金預期染藍大熱8股）

名家專區 19:44 2022/02/18

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恒指季檢今日收市後揭盅，藍籌新貴尋寶成為近日市場炒作主題之一，當中非藍籌股中市值最大的快手（01024），今年以來股價勁彈近三成半升勢最強。惟今日季檢公布前股價急回近半成，恒指最近公布染藍名單中快手再落空，短綫股價恐有較大回吐壓力。

快手昨收市市值近4,200億元，為藍籌成份股以外市值最大港股，成交金額經常打入十大港股成交之列，所屬的資訊科技行業成份股覆蓋率亦低於大市指標，以市值及成交及行業覆蓋率三項選股準則計，原應為藍籌新貴頂頭大熱。惟快手最新季績仍錄經營虧損，恐仍為染藍最大障礙。

恒指公司停晚近7時30分公布季檢結果，今次只納入農夫山泉（09633）及聯想集團（00992）為恒指新貴，並無藍籌剔出恒指。

快手股價昨收報98.8元，見3個月收市新高後。快手今午後隨ATMXJ龍頭科技股急回吐，收報94元，大跌4.9%。快手今年已反彈約三成半，若以今年1月初低位計，短短1個半月更勁彈近六成。

筆者過去在見報專欄<透視中港美>文章中不止一次解釋，恒指公司改英後仍保留考慮股份「財務表現」，以及由指數顧問委員會把關拍板的傳統，令新貴股尋寶遊戲加添不少變數。

快手染藍最大障礙，正是最新財報中經營虧損情況仍未扭轉，要通過顧問委員會按財務表現等考慮因素，機會本來只是一半一半。

中金預測有望今季檢藍的8隻潛力新貴股中，最終只有農夫山泉成功入圍。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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欄名 : 大市拆局

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