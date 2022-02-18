【快手股價】快手炒染藍今年勁彈三成半 恒指季檢今揭盅提防食「詐糊」

恒指季檢今日收市後揭盅，藍籌新貴尋寶成為近日市場炒作主題之一，當中非藍籌股中市值最大的快手 （01024） ，今年以來股價勁彈逾四成升勢最強。惟今日若染藍失敗，短綫股價恐有較大回吐壓力。

快手現市值近4,200億元，為藍籌成份股以外市值最大港股，成交金額經常打入十大港股成交之列，所屬的資訊科技行業成份股覆蓋率亦低於大市指標，以市值及成交及行業覆蓋率三項選股準則計，原應為藍籌新貴頂頭大熱。惟快手最新季績仍錄經營虧損，恐仍為染藍最大障礙。

快手股價昨升至98.8元收市，見3個月新高後，股價今早回吐最多近3%，低見96元後，跌幅收窄至約1%。

筆者過去在見報專欄<透視中港美>文章中不止一次解釋，恒指公司改英後仍保留考慮股份「財務表現」，以及由指數顧問委員會把關拍板的傳統，令新貴股尋寶遊戲加添不少變數。

快手染藍最大障礙，正是最新財報中經營虧損情況仍未扭轉，要通過顧問委員會按財務表現等考慮因素，相信機會只是一半一半。

快手以外，中金預測有望今季檢藍的8隻潛力新貴股中，京東健康 （06618） 情況相若，至今未錄盈，成功染藍機會亦不太高；另一市場視為大熱之選的農夫山泉 （09633） ......

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