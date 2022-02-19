  • 16°C
香港時間 : 2022219日 (週六) 02:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

快手染藍再落空

名家專區 2022/02/19

分享：

【同場加映】恒指季檢昨收市後揭盅，非藍籌股中市值最大的快手（01024），再度失落藍籌席位。快手近日再度被捧為染藍大熱，股價愈戰愈勇，惟昨日季檢公布前，快手率先隨其他重磅科技股急回近半成，現染藍失敗，

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

騰訊重登十大 中資科網可吼？
今日
騰訊重登十大 中資科網可吼？

你可能感興趣

騰訊重登十大 中資科網可吼？
今日 01:00
騰訊重登十大 中資科網可吼？

最新專欄文章

透視中港美 - 騰訊重登十大 中資科網可吼？
今日
騰訊重登十大 中資科網可吼？
透視中港美 - SPAC上市大潮 港交所新賣點
2022/02/18
SPAC上市大潮 港交所新賣點
透視中港美 - 新國指納A股 迎擊MSCI中國
2022/02/17
新國指納A股 迎擊MSCI中國
透視中港美 - 大戶減倉未停 阿里翻身路長
2022/02/16
大戶減倉未停 阿里翻身路長
透視中港美 - 中國加碼寬鬆 內銀穩中向好
2022/02/15
中國加碼寬鬆 內銀穩中向好
港股 科技軟件股 Facebook 人民幣

上一篇文章

騰訊重登十大 中資科網可吼？

下一篇文章

【快手股價】快手染藍食「詐糊」 股價短綫防震動（第三版）（附中金預期染藍大熱8股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版