【同場加映】恒指季檢昨收市後揭盅，非藍籌股中市值最大的快手（01024），再度失落藍籌席位。快手近日再度被捧為染藍大熱，股價愈戰愈勇，惟昨日季檢公布前，快手率先隨其他重磅科技股急回近半成，現染藍失敗，

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