快手染藍再落空 名家專區 2022/02/19 分享： 【同場加映】恒指季檢昨收市後揭盅，非藍籌股中市值最大的快手（01024），再度失落藍籌席位。快手近日再度被捧為染藍大熱，股價愈戰愈勇，惟昨日季檢公布前，快手率先隨其他重磅科技股急回近半成，現染藍失敗， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 騰訊重登十大 中資科網可吼？ 今日 騰訊重登十大 中資科網可吼？ 你可能感興趣 騰訊重登十大 中資科網可吼？ 今日 01:00 騰訊重登十大 中資科網可吼？ 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊重登十大 中資科網可吼？ 今日 騰訊重登十大 中資科網可吼？ 透視中港美 - SPAC上市大潮 港交所新賣點 2022/02/18 SPAC上市大潮 港交所新賣點 透視中港美 - 新國指納A股 迎擊MSCI中國 2022/02/17 新國指納A股 迎擊MSCI中國 透視中港美 - 大戶減倉未停 阿里翻身路長 2022/02/16 大戶減倉未停 阿里翻身路長 透視中港美 - 中國加碼寬鬆 內銀穩中向好 2022/02/15 中國加碼寬鬆 內銀穩中向好 港股 科技軟件股 Facebook 人民幣