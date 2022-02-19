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騰訊重登十大 中資科網可吼？

名家專區 2022/02/19

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內地當局下調外賣平台向商戶收費標準，中概科網股面對加強監管風險突再升温，美團（03690）午後洗倉式急瀉近一成半。

盡管如此，美團以外的重磅中概科技股，今年以來相對跑贏美國科技股的勢頭仍甚為明顯。騰訊（

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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