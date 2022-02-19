騰訊重登十大 中資科網可吼？ 名家專區 2022/02/19 分享： 內地當局下調外賣平台向商戶收費標準，中概科網股面對加強監管風險突再升温，美團（03690）午後洗倉式急瀉近一成半。 盡管如此，美團以外的重磅中概科技股，今年以來相對跑贏美國科技股的勢頭仍甚為明顯。騰訊（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 快手染藍再落空 今日 快手染藍再落空 你可能感興趣 快手染藍再落空 今日 01:00 快手染藍再落空 最新專欄文章 透視中港美 - 快手染藍再落空 今日 快手染藍再落空 透視中港美 - SPAC上市大潮 港交所新賣點 2022/02/18 SPAC上市大潮 港交所新賣點 透視中港美 - 新國指納A股 迎擊MSCI中國 2022/02/17 新國指納A股 迎擊MSCI中國 透視中港美 - 大戶減倉未停 阿里翻身路長 2022/02/16 大戶減倉未停 阿里翻身路長 透視中港美 - 中國加碼寬鬆 內銀穩中向好 2022/02/15 中國加碼寬鬆 內銀穩中向好 港股 科技軟件股 Facebook 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 網飛（Netflix，美：NFLX）