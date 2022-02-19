恒指50天綫 近23900宜穩守 名家專區 2022/02/19 分享： 【大市分析】恒指昨收24327，跌1.9%，全日成交額1,262億元。「疫、戰、息」壓港股，恒指本周反覆偏軟，技術上，50天平均綫近23900防綫忌失，不然，重陷築中期底部上落階段，於去年低位 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 相關文章 中冶看3元 確認頭肩底 今日 中冶看3元 確認頭肩底 你可能感興趣 中冶看3元 確認頭肩底 今日 01:00 中冶看3元 確認頭肩底 最新專欄文章 中冶看3元 確認頭肩底 今日 中冶看3元 確認頭肩底 財險現頭肩底 目標可見10元 2022/02/18 財險現頭肩底 目標可見10元 中升隨時反彈 MACD底背馳 2022/02/17 中升隨時反彈 MACD底背馳 石藥走強條件 突破10元阻力 2022/02/16 石藥走強條件 突破10元阻力 美股要調整 息口料大升 2022/02/15 美股要調整 息口料大升 港股 A股 新能源 黃金 中冶