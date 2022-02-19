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恒指50天綫 近23900宜穩守

名家專區 2022/02/19

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【大市分析】恒指昨收24327，跌1.9%，全日成交額1,262億元。「疫、戰、息」壓港股，恒指本周反覆偏軟，技術上，50天平均綫近23900防綫忌失，不然，重陷築中期底部上落階段，於去年低位

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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