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中冶看3元 確認頭肩底

名家專區 2022/02/19

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中冶H股（01618）昨收報2.69元，逆市攀升3.1%，總計本周逆市漲逾一成。判勢A股（滬：601618）有勢反彈下，後市續可望帶動H股。

技術分析：A股OBV配合回升

先看A股走勢，A股昨收報4.37

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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