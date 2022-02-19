海控爛船價 PE2.2倍吸引 名家專區 2022/02/19 分享： 國企指數「跌市一周年」再跌，50天綫不宜有失，否則「雨水」後開始大調整。至於航運股昨日普遍逆市上升，除了去年業績標青外，集裝箱運價持續高企，利好航運股今年首季業績，中遠海控（01919）估值最平，加上 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【見頂日之憂】大逆轉VS大震盪 雨水後有分曉（第四版） 2022/02/18 【見頂日之憂】大逆轉VS大震盪 雨水後有分曉（第四版） 中字股實力談 - 旺旺估值上升 三孩政策加持 2022/02/18 旺旺估值上升 三孩政策加持 中字股實力談 - 【二萬五博弈】當心港股的「慢性毒藥」（第四版） 2022/02/17 【二萬五博弈】當心港股的「慢性毒藥」（第四版） 中字股實力談 - 長汽有吸引力 新能源車好賣 2022/02/17 長汽有吸引力 新能源車好賣 中字股實力談 - 【恒指日升日跌】港股底 睇月綫圖有啟示（第四版） 2022/02/16 【恒指日升日跌】港股底 睇月綫圖有啟示（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 航運股 中遠海控（01919） 人民幣 板塊