  • 16°C
香港時間 : 2022219日 (週六) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海控爛船價 PE2.2倍吸引

名家專區 2022/02/19

分享：

國企指數「跌市一周年」再跌，50天綫不宜有失，否則「雨水」後開始大調整。至於航運股昨日普遍逆市上升，除了去年業績標青外，集裝箱運價持續高企，利好航運股今年首季業績，中遠海控（01919）估值最平，加上

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【見頂日之憂】大逆轉VS大震盪 雨水後有分曉（第四版）
2022/02/18
【見頂日之憂】大逆轉VS大震盪 雨水後有分曉（第四版）
中字股實力談 - 旺旺估值上升 三孩政策加持
2022/02/18
旺旺估值上升 三孩政策加持
中字股實力談 - 【二萬五博弈】當心港股的「慢性毒藥」（第四版）
2022/02/17
【二萬五博弈】當心港股的「慢性毒藥」（第四版）
中字股實力談 - 長汽有吸引力 新能源車好賣
2022/02/17
長汽有吸引力 新能源車好賣
中字股實力談 - 【恒指日升日跌】港股底 睇月綫圖有啟示（第四版）
2022/02/16
【恒指日升日跌】港股底 睇月綫圖有啟示（第四版）
恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 航運股 中遠海控（01919） 人民幣 板塊

上一篇文章

防範元宇宙炒作 銀保監列4手法

下一篇文章

中冶看3元 確認頭肩底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版