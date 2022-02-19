經濟新考驗 勞力年減千萬 名家專區 2022/02/19 分享： 中國經濟和社會今年一大考驗是就業，那是因為經濟下行中就業崗位減少，及今年將有創紀錄的千萬高校畢業生，令年年新增千萬就業崗位的安排，顯得捉襟見肘。而近日經濟學界討論的話題，則將長遠話題拉近，那就是中國不 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 豐縣拐賣醜聞 揭地方債務危機 2022/02/18 豐縣拐賣醜聞 揭地方債務危機 國情知聞 - 經濟基調 以樓為準 2022/02/17 經濟基調 以樓為準 國情知聞 - 兩會前打虎 對標「7個重大」 2022/02/16 兩會前打虎 對標「7個重大」 國情知聞 - 經濟涉外3要事 中美會否爆新貿戰？ 2022/02/15 經濟涉外3要事 中美會否爆新貿戰？ 國情知聞 - 券商首席唱淡「寧王」 新能源股惹爭議 2022/02/14 券商首席唱淡「寧王」 新能源股惹爭議 經濟 中國 人口 就業 國家統計局 中國社會科學院