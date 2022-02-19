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經濟新考驗 勞力年減千萬

名家專區 2022/02/19

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中國經濟和社會今年一大考驗是就業，那是因為經濟下行中就業崗位減少，及今年將有創紀錄的千萬高校畢業生，令年年新增千萬就業崗位的安排，顯得捉襟見肘。而近日經濟學界討論的話題，則將長遠話題拉近，那就是中國不

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撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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經濟 中國 人口 就業 國家統計局 中國社會科學院

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