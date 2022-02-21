本周留意商品貨幣 名家專區 2022/02/21 分享： 聯儲局缺乏打壓通脹大計，加上烏克蘭局勢若緩和利好投資氣氛等，料對資產及商品貨幣有利。 美國不斷指控俄羅斯正在準備入侵烏克蘭，更言之鑿鑿提出多個可能入侵的日子，並呼籲盟國作出撤僑及撤離大使館人員行動。不過 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 今日 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 英鎊 阻力1.38美元 今日 英鎊 阻力1.38美元 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 澳元 有望挑戰73美仙阻力 今日 澳元 有望挑戰73美仙阻力 紐元 波動範圍轉往67至69美仙 今日 紐元 波動範圍轉往67至69美仙 你可能感興趣 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 今日 01:00 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 英鎊 阻力1.38美元 今日 01:00 英鎊 阻力1.38美元 日圓 中期目標維持112.5 今日 01:00 日圓 中期目標維持112.5 最新專欄文章 加元 1.25阻力非輕 今日 加元 1.25阻力非輕 紐元 波動範圍轉往67至69美仙 今日 紐元 波動範圍轉往67至69美仙 澳元 有望挑戰73美仙阻力 今日 澳元 有望挑戰73美仙阻力 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 英鎊 阻力1.38美元 今日 英鎊 阻力1.38美元 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局