聯儲局缺乏打壓通脹大計，加上烏克蘭局勢若緩和利好投資氣氛等，料對資產及商品貨幣有利。

美國不斷指控俄羅斯正在準備入侵烏克蘭，更言之鑿鑿提出多個可能入侵的日子，並呼籲盟國作出撤僑及撤離大使館人員行動。不過

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