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盤點首季加息後 板塊及市場部署

名家專區 2022/02/21

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俄羅斯烏克蘭局勢持續緊張，美方稱俄軍將入侵烏克蘭，投資者在周末前紛紛先行沽貨或增持現金，避免地緣政治風險升溫。

市場繼續觀望企業發布業績，以及聯儲局加息時間表，環球股市反覆下跌，能源及大宗商品價格持續上

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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