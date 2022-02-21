盤點首季加息後 板塊及市場部署 名家專區 2022/02/21 分享： 俄羅斯烏克蘭局勢持續緊張，美方稱俄軍將入侵烏克蘭，投資者在周末前紛紛先行沽貨或增持現金，避免地緣政治風險升溫。 市場繼續觀望企業發布業績，以及聯儲局加息時間表，環球股市反覆下跌，能源及大宗商品價格持續上 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 應對雙向風險：通脹超標 地緣政治不穩 2022/02/14 應對雙向風險：通脹超標 地緣政治不穩 科技股季績啟示 雲計算及遊戲業務具勝算 2022/02/07 科技股季績啟示 雲計算及遊戲業務具勝算 縮表對環球股市 衝擊效應不容忽視 2022/01/31 縮表對環球股市 衝擊效應不容忽視 美債收益率新高 與股債「雙殺效應」 2022/01/24 美債收益率新高 與股債「雙殺效應」 從台積電業績 探討半導體產業鏈投資前景 2022/01/17 從台積電業績 探討半導體產業鏈投資前景 經濟 政治 行業 俄羅斯 石油 地緣政治 烏克蘭 收集 低吸 REITS