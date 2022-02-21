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【名家談港股】花旗劉顯達 薦5大板塊

財金猛人追蹤 07:10 2022/02/21

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花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師、新能源研究主管劉顯達在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「我們建議投資者增持交通、科技、汽車、醫療保健和工業股。」
 

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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