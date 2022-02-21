【名家談港股】花旗劉顯達 薦5大板塊 財金猛人追蹤 07:10 2022/02/21 分享： 花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師、新能源研究主管劉顯達在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「我們建議投資者增持交通、科技、汽車、醫療保健和工業股。」 ▼點擊圖片放大 +2 欲觀看全文請成為付費會員： 欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。 《2022年收息全攻略》系列第一、二冊《本地熱門收息股》已經登場，訂戶可按此登入第一冊或第二冊，未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【高息盈喜股】6隻盈喜藍籌3隻高息 最高11厘息 2022/02/12 【高息盈喜股】6隻盈喜藍籌3隻高息 最高11厘息 【滙豐合理價】「基金教父」雷賢達 睇好滙豐仲有得去 2022/02/12 【滙豐合理價】「基金教父」雷賢達 睇好滙豐仲有得去 【特高息股份】20厘息懸念？8股有機派特別息 2022/02/09 【特高息股份】20厘息懸念？8股有機派特別息 你可能感興趣 【高息盈喜股】6隻盈喜藍籌3隻高息 最高11厘息 13:22 2022/02/12 【高息盈喜股】6隻盈喜藍籌3隻高息 最高11厘息 【滙豐合理價】「基金教父」雷賢達 睇好滙豐仲有得去 14:20 2022/02/12 【滙豐合理價】「基金教父」雷賢達 睇好滙豐仲有得去 【特高息股份】20厘息懸念？8股有機派特別息 16:51 2022/02/09 【特高息股份】20厘息懸念？8股有機派特別息 最新專欄文章 【名家看板塊】建銀國際趙文利：價值股跑贏新經濟股！ 2022/02/19 【名家看板塊】建銀國際趙文利：價值股跑贏新經濟股！ 【新能源權威】花旗劉顯達 新增首選股揭曉 2022/02/19 【新能源權威】花旗劉顯達 新增首選股揭曉 【名家談投資】「基金教父」雷賢達 把握疫情的入市機遇 2022/02/16 【名家談投資】「基金教父」雷賢達 把握疫情的入市機遇 【名家談醫藥股】花旗劉顯達 醫藥股首選呢隻 2022/02/15 【名家談醫藥股】花旗劉顯達 醫藥股首選呢隻 【儲局議息】基金名家方偉昌：加息衝擊未必似想像中大 2022/02/15 【儲局議息】基金名家方偉昌：加息衝擊未必似想像中大 電動車 疫情 增持 花旗銀行 電力 新能源 貨幣政策 港股 經濟 股票