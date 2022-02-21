恒指檢季 變動不小 名家專區 2022/02/21 分享： 恒指季檢上周五揭盅，新一季只有農夫山泉（09633）及聯想（00992）兩隻中型股入圍，快手（01024）及百度（09888）等市值逾4,000億元的大型焦點科網股，仍被拒諸藍籌俱樂部門外。 恒指去年初 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊重登十大 中資科網可吼？ 2022/02/19 騰訊重登十大 中資科網可吼？ 透視中港美 - 快手染藍再落空 2022/02/19 快手染藍再落空 透視中港美 - SPAC上市大潮 港交所新賣點 2022/02/18 SPAC上市大潮 港交所新賣點 透視中港美 - 新國指納A股 迎擊MSCI中國 2022/02/17 新國指納A股 迎擊MSCI中國 透視中港美 - 大戶減倉未停 阿里翻身路長 2022/02/16 大戶減倉未停 阿里翻身路長 恒指換馬 藍籌股 科技行業 國指換馬 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 信義光能（00968） 聯想集團（00992） 小米集團－W（01810） 理想汽車—W（02015）