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恒指檢季 變動不小

名家專區 2022/02/21

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恒指季檢上周五揭盅，新一季只有農夫山泉（09633）及聯想（00992）兩隻中型股入圍，快手（01024）及百度（09888）等市值逾4,000億元的大型焦點科網股，仍被拒諸藍籌俱樂部門外。

恒指去年初

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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