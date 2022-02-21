恒指季檢上周五揭盅，新一季只有農夫山泉（09633）及聯想（00992）兩隻中型股入圍，快手（01024）及百度（09888）等市值逾4,000億元的大型焦點科網股，仍被拒諸藍籌俱樂部門外。

恒指去年初

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