【高息國策股】內有政策 外圍加息 郵儲行左右逢源創新高

人行1月起明顯轉向放寬銀根支撑經濟，多項息率下降，直接谷起市場資金規模。中國人民銀行數據顯示，1月社會融資規模增量6.17萬億元（人民幣‧下同）或10.5%，人民幣貸款增加3.98萬億元或6%，兩個單月數據均創下歷史新高。預示內銀股不僅在接下來的業績期有望交出好成績，在1月「開門紅」強勢下可望在本季維持增長。面對中國刺激經濟政策及外圍開展加息周期，內銀處有利位置，適宜作出部署。

1月金融數據印證中國幣策帶動貸款增長，內銀股生意佳，而大行認為情況可延續至全年。摩根士丹利提到，近期的政策方向以及一些內銀給予的指引，皆印證內銀盈利轉差或金融體系發生系統性風險的機會降低，支持板塊短期有所增長。此外，該行跟進的主要內銀均指引在在2022年有一個理性而穩定的信貸增長計劃，代表行業未受到指示要無理地擴張信貸以支持企業。

總括而言，摩根士丹利看好目前中國的政策框架有助管控內銀風險，有助板塊與市場平均的估值差距收窄，刺激內銀股年中表現跑贏大市，而接下來的業績期與派息期會是近期股價。同時，該行預計內銀有能力維持高派息，板塊2022年平均派息率8%。

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