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【藍籌業績】滙豐業績大致符預期 惟回購力度擬減半（第四版）

研究報告 13:51 2022/02/22

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另本文第二及第三版，新增截稿前，滙豐 （00005） 業績預測及未來3次聯儲局加息機會率分布（其中一幅預覽點擊下圖）...

    點擊圖片放大

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於09：17】

傳統收息藍籌股滙豐 （00005） 將於本周二公布截至去年底止全年業績，縱使上周同時面對俄烏局勢升溫、同業渣打 （02888） 去年第四季業績遜市場預期，以及美國聯儲局下月作出疫情爆發以來首次加息的預期幅度由0.5厘降至0.25厘，但滙豐上周股表現相對硬淨，力守上月上升裂口頂（點擊圖片放大）之餘，全周計僅跌1元或約1.7%，少過同期恒指的2.3%跌幅。當中原因，除了渣打前景展望之外，券商也預料滙豐業務受惠美國快將展開的加息周期，具復甦動力。

延伸閱讀：【銀行股業績潮】渣打去年第四季失色 惟前景展望正面（第五版：新增績後券商看法）

    點擊圖片放大
    +2

專訪花旗劉顯達 推薦3大投資主題【下一頁

事實上，滙豐在全球多個地區的業務表現，明顯走出新冠疫情谷底（點擊圖片放大）。美資券商花旗預料，雖然滙豐淨利息收入按年跌4.6%至約263億美元，但是在手續費收入按年11%至逾131.8億美元，以及信貸損失錄得撥回淨額約15.2億美元（2020年錄得信貸損失88.19億美元）帶動下，去年全年列帳基準除稅前溢利按年升逾1倍至約188.7億美元。

除了手續費收入增長持續，以及繼續有回撥之外，因英倫銀行在去年12月中出乎市場預期地展開疫情爆發以來的首次加息，開啟加息周期，加上市場預期美國聯儲局也將會在下月的議息會議開始加息，在這樣的環境下，有助滙豐復甦動力較弱的淨利息收入，可加快回勇，並進一步增加滙豐業務復甦動力。摩根大通認為，滙豐及渣打股價近期跑贏大市，主要是由於利率前景改善，並預計至2022年底，美國將加息5次，而英國息率將達到1.25厘，而這些預期的利好因素尚未完全反映股價上。

參考由去年12月中，即是英倫銀行開始加息，以及聯儲局加息預期提升起，暫有16間券商給予滙豐最新目標價（點擊圖片放大），平均值約62.33元，較滙豐上周收市價高出約7.5%。此外，大部分券商均上調了目標價......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

滙豐估值分析，詳見：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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