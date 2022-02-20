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英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？

國際 19:35 2022/02/20

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英國出於國家安全疑慮，上周即時取消俗稱「黃金簽證」（golden visa）的「第一級投資簽證」（tier 1 investor visa），為這個30年來備受質疑的投資移民計劃劃上句號。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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