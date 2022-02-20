英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 國際 19:35 2022/02/20 分享： 英國出於國家安全疑慮，上周即時取消俗稱「黃金簽證」（golden visa）的「第一級投資簽證」（tier 1 investor visa），為這個30年來備受質疑的投資移民計劃劃上句號。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 2022/02/16 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 2022/02/15 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 2022/02/13 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 2022/02/10 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 2022/02/09 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 你可能感興趣 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 21:05 2022/02/16 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 17:05 2022/02/15 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 23:30 2022/02/13 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 最新專欄文章 國金札記 - 俄武力侵烏 無財力也無必要 2022/02/18 俄武力侵烏 無財力也無必要 國金札記 - 兒童打疫苗 美星大不同 2022/02/17 兒童打疫苗 美星大不同 國金札記 - 芯片製造「旁落」亞洲 歐盟決心重奪主導 2022/02/16 芯片製造「旁落」亞洲 歐盟決心重奪主導 國金札記 - 普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌 2022/02/15 普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌 國金札記 - 疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉 2022/02/14 疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉 移民 內政 BNO 居留權 貪污 英國 普京 俄羅斯 烏克蘭