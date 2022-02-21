渣打一姐疫市買樓的啟示

第5波疫情仍非常嚴峻，確診個案持續創新高。尤記得去年爆發的第四波疫情，由「跳舞群組」引發不少豪宅屋苑爆疫，但第五波疫情則出現大量公屋爆疫，故第五波疫情日益嚴峻下，豪宅市場仍然錄得不少大額成交，連渣打一姐禤惠儀(Mary)亦以破頂價購入淺水灣豪宅，反映豪宅市場相對較穩陣。

其中，淺水灣豪宅麗景園11座高層20室，實用面積1513平方呎，屬於3房間隔，上月連車位以5380萬元易手，造價創同類單位新高。登記買家為有「渣打一姐」之稱、身兼渣打銀行區域行政總裁（香港、台灣及澳門）及渣打香港行政總裁的禤惠儀(Mary)及相關人士。是次入市，需付樓價15%雙倍印花稅DSD，即涉807萬元。

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