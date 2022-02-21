英停黃金簽證 劍指俄資金鏈

英國出於國安疑慮，上周取消俗稱「黃金簽證」的「第一級投資簽證」，為這個30年來備受質疑的投資移民計劃劃上句號。

英國內政部大臣彭黛玲宣布決定時，直指此舉旨在阻擋「威脅英國國安及讓贓款在英國城市流通」的貪

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