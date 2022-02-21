英停黃金簽證 劍指俄資金鏈 名家專區 2022/02/21 分享： 英國出於國安疑慮，上周取消俗稱「黃金簽證」的「第一級投資簽證」，為這個30年來備受質疑的投資移民計劃劃上句號。 英國內政部大臣彭黛玲宣布決定時，直指此舉旨在阻擋「威脅英國國安及讓贓款在英國城市流通」的貪 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 2022/02/20 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 國金札記 - 俄武力侵烏 無財力也無必要 2022/02/18 俄武力侵烏 無財力也無必要 國金札記 - 兒童打疫苗 美星大不同 2022/02/17 兒童打疫苗 美星大不同 國金札記 - 芯片製造「旁落」亞洲 歐盟決心重奪主導 2022/02/16 芯片製造「旁落」亞洲 歐盟決心重奪主導 國金札記 - 普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌 2022/02/15 普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌 英國 俄羅斯 國防 簽證 烏克蘭 普京 移民 英鎊 銀行