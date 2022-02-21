預算案「加料」抗疫 再派消費券谷經濟 名家專區 2022/02/21 分享： 財爺陳茂波的新一份預算案，周三出台。據知，預算案將再派電子消費券，以支援市民、刺激經濟。香港目前疫情嚴峻，不少行業和打工仔陷水深火熱，預算案料將「加料」應對。 庫房財政 未如去年估計惡劣 今次是陳茂波任內 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首選戰讓路抗疫 押後成定局？ 2022/02/18 特首選戰讓路抗疫 押後成定局？ 有政戲 - 習一錘定音 替港府開路掃障礙 2022/02/17 習一錘定音 替港府開路掃障礙 有政戲 - 疫情打亂部署 特首戰不排除押後？ 2022/02/16 疫情打亂部署 特首戰不排除押後？ 有政戲 - 拆解林鄭李家超抗疫名單 因何不一樣 2022/02/15 拆解林鄭李家超抗疫名單 因何不一樣 有政戲 - 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 2022/02/14 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 疫情 電子消費券 電子支付 財政預算案 財政司 印花稅 股票