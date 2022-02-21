預算案「加料」抗疫 再派消費券谷經濟

財爺陳茂波的新一份預算案，周三出台。據知，預算案將再派電子消費券，以支援市民、刺激經濟。香港目前疫情嚴峻，不少行業和打工仔陷水深火熱，預算案料將「加料」應對。

庫房財政 未如去年估計惡劣

今次是陳茂波任內

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