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芒格：我為什麼投資阿里巴巴？（第三版）

財金猛人追蹤 17:16 2022/02/21

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「阿里巴巴（BABA.US，09988）是讓我感到舒適的投資機會」，98歲高齡的芒格（Charles Munger）出席了2月中一年一度 Daily Journal（每日日報）年會如此回答。

據披露的13F文件顯示，芒格旗下的Daily Journal 2021年3月底持有阿里巴巴165,320份ADR，持倉佔比19.02%。而此前的13F文件顯示，Daily Journal並沒有持有阿里巴巴。意味該公司是在2021年第一季度第一次買入阿里巴巴。到了年底，倉位增至602,060份ADR，上升了接近3倍。

不過，阿里巴巴的ADR價格，去年3月末股價是226.73美元，現在是118.99美元，期內因為不斷增持，平均價位多少不知道，但虧損幅度不小。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師解讀

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