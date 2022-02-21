【商湯股價】商湯入科指迎北水 半日飆8%成季檢最大贏家

恒指季檢上周五揭盅，只有農夫山泉 （09633） 及聯想集團 （00992） 兩股染藍，與中金等券商預期恒指大增藍籌成員存重大落差。兩隻藍籌新貴今早反覆靠穩，半冷入圍的聯想半日升近7%表現較佳。

惟今次季檢當以商湯 （00020） 同時入圍恒指科技指數及綜合指數，有望短綫迎來鉅額被動資金及北水買盤為大贏家。商湯半日勁升8%，納入科指比重近4%，單計被動資金買盤已逾18億元，加上商湯AI第一股的地位獲內地財經傳媒熱烈吹捧，相信短綫升勢有餘未盡，再上暫以1月7日高位8.4元為短綫阻力。

商湯今早以6.4元裂口高開逾3%，早段高見6.9元，升幅擴大至一成。商湯中午收報6.69元，升8%，一舉升破現約6.6元重疊的10天及20天綫。

商湯於去年12月底上市以來，股價一度升至9.7元高位，較5.8元招股價勁升逾六成半。商湯上周五收市價6.19元，已較1月初上市後高位回落逾三成半。今次商湯同時納入科指及恒生綜指，有望短期內納入港股通迎來北水，正好為近日回歸平淡的股價提供挾升機會。

商湯所以成為今次季檢的大贏家，因甫納入恒生科指比重已近4%，剛好打入科指十大重磅股。按追蹤科指的ETF於1月底近60億美元計，單計被動資金買盤已達18.3億元......

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