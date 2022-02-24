【商湯股價】恒指公司擺烏龍商湯入科指佔比大縮水 偷步買盤急散水半日瀉逾一成（第四版）（加入被動買盤調整分析）

恒指公司昨晚罕有發通告，調整商湯 （00020） 計入恒生科技指數的流通系數，由原先的35%下調至2%，市佔比重則由原先3.94%減至024%，ETF被動買盤由逾18億元大縮近有九成半至約1.2億元。

在大量被動資金換買盤追入預期下，商湯過去3日股價累升近兩成。現恒指公司突發現擺烏龍計錯商湯流通系數及市值比重，商湯鉅額被動資金買盤泡湯，交易員及對沖基金偷步買盤急散水，股價短綫打回原形後暫缺乏再上動力。

商湯今早裂口低開14.9%，開市報6.28元，早段低見6.2元，相對恒指季檢前上周五收市價6.19元，基本已打回原形。商湯中午收報6.59元，仍跌近11%。

恒指公司突公布大幅下調商湯計入科指流通系數及市值比重前，商湯本周3個交易日已累升逾19%，昨收報7.38元。商湯現價較上周五收市價6.19元，只升不足7%。

商湯於去年12月底上市以來，股價一度升至9.7元高位，較3.85元招股價勁升逾1.5倍。商湯上周五收市價6.19元，已較1月初上市後高位已回落逾三成半。

商湯所以成為今次季檢的大贏家，因甫納入恒生科指比重已近4%，剛好打入科指十大重磅股。按追蹤科指的ETF於1月底近60億美元計，單計被動資金買盤已達18.3億元。

商湯過去20個交易日日均成交只有1.06億元，換馬買盤原相等於近17個交易日成交，相信引來不少交易員及對沖基金偷步買盤推升股價。現恒指公司發現擺烏龍作調整......

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