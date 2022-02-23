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【商湯股價】恒指公司擺烏龍商湯入科指佔比大縮水 明早股價隨時挫一成（第三版）（加入被動買盤調整分析）

名家專區 23:46 2022/02/23

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恒指公司昨晚罕有發通告，調整商湯 （00020） 計入恒生科技指數的流通系數，由原先的35%下調至2%，市佔比重則由原先3.94%減至024%，ETF被動買盤由逾18億元大縮近有九成半至約1.2億元。

在大量被動資金換買盤追入預期下，商湯過去3日股價累升近兩成。現恒指公司突發現擺烏龍計錯商湯流通系數及市值比重，商湯鉅額被動資金買盤泡湯，周四股價估計隨時大跌一成或以上。

商湯今收報7.38元，大升7%，本周已累升逾19%。商湯昨明顯升逾現約於6.7元重疊的10天及20天綫後，今早升勢進一步擴大，最高曾見7.6元，大升一成。

商湯於去年12月底上市以來，股價一度升至9.7元高位，較3.85元招股價勁升逾1.5倍。商湯上周五收市價6.19元，已較1月初上市後高位回落逾三成半。

商湯所以成為今次季檢的大贏家，因甫納入恒生科指比重已近4%，剛好打入科指十大重磅股。按追蹤科指的ETF於1月底近60億美元計，單計被動資金買盤已達18.3億元。

商湯過去20個交易日日均成交只有1.06億元，換馬買盤原相等於近17個交易日成交，相信引來不少交易員及對沖基金偷步買盤推升股價。現恒指公司發現擺烏龍作調整......

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欄名 : 大市拆局

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