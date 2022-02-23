【商湯股價】恒指換馬買足17日 商湯成大贏家？！（第三版）

恒指季檢上周五揭盅，只有農夫山泉 （09633） 及聯想集團 （00992） 兩股染藍，與中金等券商預期恒指大增藍籌成員存重大落差。兩隻藍籌新貴過去3日升幅均落後入圍恒生科指的商湯 （00020） ，商湯連續第三日勁升，再升7%，本周累升近兩成。

商湯今次季檢中同時入圍恒指科技指數及綜合指數，有望短綫迎來鉅額被動資金及北水買盤為大贏家。商湯納入科指比重近4%，單計被動資金買盤已逾18億元，加上商湯日均成交低，換馬資金等值近17日成交，相信短綫升勢有餘未盡，再上暫以1月7日高位8.4元為短綫阻力。

商湯收報7.38元，大升7%，本周已累升逾19%。商湯昨明顯升逾現約於6.7元重疊的10天及20天綫後，今早升勢進一步擴大，最高曾見7.6元，大升一成。

商湯於去年12月底上市以來，股價一度升至9.7元高位，較3.85元招股價勁升逾1.5倍。商湯上周五收市價6.19元，已較1月初上市後高位回落逾三成半。今次商湯同時納入科指及恒生綜指，有望短期內納入港股通迎來北水，正好為近日回歸平淡的股價提供挾升機會。

商湯於去年12月底上市以來，股價一度升至9.7元高位，較3.85元招股價勁升逾1.5倍。商湯上周五收市價6.19元，已較1月初上市後高位回落逾三成半。今次商湯同時納入科指及恒生綜指，有望短期內納入港股通迎來北水，正好為近日回歸平淡的股價提供挾升機會。

商湯所以成為今次季檢的大贏家，因甫納入恒生科指比重已近4%，剛好打入科指十大重磅股。按追蹤科指的ETF於1月底近60億美元計，單計被動資金買盤已達18.3億元，預期主要於3月4日（周五）收市前湧現。

更值得注意的是，商湯過去20個交易日日均成交只有1.06億元，換馬買盤已相等於近17個交易日成交，推升股價潛在影響可見而知。今早相信有不少交易員及對沖基金偷步買盤夾雜。

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