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【名家談板塊】建銀國際趙文利：電動車具投資價值

財金猛人追蹤 07:40 2022/02/22

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2022年中國新能源車市場迎來開門紅，即使補貼退坡，1月新能源汽車產銷增長仍然強勁，產銷分別達到45.2萬輛和43.1萬輛，按年分別增長1.3倍和1.4倍。，

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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