【名家談板塊】建銀國際趙文利：電動車具投資價值 財金猛人追蹤 07:40 2022/02/22 分享： 2022年中國新能源車市場迎來開門紅，即使補貼退坡，1月新能源汽車產銷增長仍然強勁，產銷分別達到45.2萬輛和43.1萬輛，按年分別增長1.3倍和1.4倍。， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家看板塊】建銀國際趙文利：價值股跑贏新經濟股！ 2022/02/19 【名家看板塊】建銀國際趙文利：價值股跑贏新經濟股！ 食正通脹加價潮 Hershey有力加價 2022/02/21 食正通脹加價潮 Hershey有力加價 專訪花旗劉顯達 港股上半年目標26000點 薦3大投資主題 2022/02/21 專訪花旗劉顯達 港股上半年目標26000點 薦3大投資主題 你可能感興趣 【名家看板塊】建銀國際趙文利：價值股跑贏新經濟股！ 16:49 2022/02/19 【名家看板塊】建銀國際趙文利：價值股跑贏新經濟股！ 食正通脹加價潮 Hershey有力加價 00:01 2022/02/21 食正通脹加價潮 Hershey有力加價 專訪花旗劉顯達 港股上半年目標26000點 薦3大投資主題 00:01 2022/02/21 專訪花旗劉顯達 港股上半年目標26000點 薦3大投資主題 最新專欄文章 【名家談收息股】富達繆子美 發掘內地公用股轉型投資契機 今日 【名家談收息股】富達繆子美 發掘內地公用股轉型投資契機 【名家談港股】花旗劉顯達 薦5大板塊 2022/02/21 【名家談港股】花旗劉顯達 薦5大板塊 【名家看板塊】建銀國際趙文利：價值股跑贏新經濟股！ 2022/02/19 【名家看板塊】建銀國際趙文利：價值股跑贏新經濟股！ 【新能源權威】花旗劉顯達 新增首選股揭曉 2022/02/19 【新能源權威】花旗劉顯達 新增首選股揭曉 【名家談投資】「基金教父」雷賢達 把握疫情的入市機遇 2022/02/16 【名家談投資】「基金教父」雷賢達 把握疫情的入市機遇 趙文利 電動車 汽車 新能源 補貼 銷售 板塊 品牌 中國