商湯受惠季檢 跟炒知所進退

恒指季檢上周五揭盅，只有農夫山泉（09633）及聯想集團（00992）兩股染藍，與中金等券商預期恒指大增藍籌成員存重大落差。兩隻藍籌新貴股昨反覆向好，惟若論股價升勢爆發力，則遠不及入圍恒生科指的半新股

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