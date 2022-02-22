商湯受惠季檢 跟炒知所進退 名家專區 2022/02/22 分享： 恒指季檢上周五揭盅，只有農夫山泉（09633）及聯想集團（00992）兩股染藍，與中金等券商預期恒指大增藍籌成員存重大落差。兩隻藍籌新貴股昨反覆向好，惟若論股價升勢爆發力，則遠不及入圍恒生科指的半新股 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 恒指檢季 變動不小 2022/02/21 恒指檢季 變動不小 透視中港美 - 騰訊重登十大 中資科網可吼？ 2022/02/19 騰訊重登十大 中資科網可吼？ 透視中港美 - 快手染藍再落空 2022/02/19 快手染藍再落空 透視中港美 - SPAC上市大潮 港交所新賣點 2022/02/18 SPAC上市大潮 港交所新賣點 透視中港美 - 新國指納A股 迎擊MSCI中國 2022/02/17 新國指納A股 迎擊MSCI中國 港股 恒生指數 配售 聯想集團（00992） 農夫山泉（09633） 小鵬汽車－W（09868） 新經濟 美元