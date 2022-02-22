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商湯受惠季檢 跟炒知所進退

名家專區 2022/02/22

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恒指季檢上周五揭盅，只有農夫山泉（09633）及聯想集團（00992）兩股染藍，與中金等券商預期恒指大增藍籌成員存重大落差。兩隻藍籌新貴股昨反覆向好，惟若論股價升勢爆發力，則遠不及入圍恒生科指的半新股

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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