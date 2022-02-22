聯通可追落後 估值同類最平 名家專區 2022/02/22 分享： 國企指數昨日再跌，雖險守50天綫，但走勢轉弱，小心有反彈也會是「彈完散」走勢，故昨日見到防守性強的高息股逆市上升，尤其受惠中央政策的三大電訊股，又以中國聯通（00762）估值最低，有追落後空間。 中國聯 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【大山壓頂】技術轉差疫情爆發 港股退守裂口（第四版） 2022/02/21 【大山壓頂】技術轉差疫情爆發 港股退守裂口（第四版） 中字股實力談 - 海控爛船價 PE2.2倍吸引 2022/02/19 海控爛船價 PE2.2倍吸引 中字股實力談 - 【見頂日之憂】大逆轉VS大震盪 雨水後有分曉（第四版） 2022/02/18 【見頂日之憂】大逆轉VS大震盪 雨水後有分曉（第四版） 中字股實力談 - 旺旺估值上升 三孩政策加持 2022/02/18 旺旺估值上升 三孩政策加持 中字股實力談 - 【二萬五博弈】當心港股的「慢性毒藥」（第四版） 2022/02/17 【二萬五博弈】當心港股的「慢性毒藥」（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 市帳率 市盈率 中資電訊股 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 贛鋒鋰業（01772） 大灣區