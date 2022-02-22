聯通可追落後 估值同類最平

國企指數昨日再跌，雖險守50天綫，但走勢轉弱，小心有反彈也會是「彈完散」走勢，故昨日見到防守性強的高息股逆市上升，尤其受惠中央政策的三大電訊股，又以中國聯通（00762）估值最低，有追落後空間。

中國聯

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