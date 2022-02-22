  • 9°C
香港時間 : 2022222日 (週二) 02:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯通可追落後 估值同類最平

名家專區 2022/02/22

分享：

國企指數昨日再跌，雖險守50天綫，但走勢轉弱，小心有反彈也會是「彈完散」走勢，故昨日見到防守性強的高息股逆市上升，尤其受惠中央政策的三大電訊股，又以中國聯通（00762）估值最低，有追落後空間。

中國聯

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【大山壓頂】技術轉差疫情爆發 港股退守裂口（第四版）
2022/02/21
【大山壓頂】技術轉差疫情爆發 港股退守裂口（第四版）
中字股實力談 - 海控爛船價 PE2.2倍吸引
2022/02/19
海控爛船價 PE2.2倍吸引
中字股實力談 - 【見頂日之憂】大逆轉VS大震盪 雨水後有分曉（第四版）
2022/02/18
【見頂日之憂】大逆轉VS大震盪 雨水後有分曉（第四版）
中字股實力談 - 旺旺估值上升 三孩政策加持
2022/02/18
旺旺估值上升 三孩政策加持
中字股實力談 - 【二萬五博弈】當心港股的「慢性毒藥」（第四版）
2022/02/17
【二萬五博弈】當心港股的「慢性毒藥」（第四版）
恒生中國企業指數 每股盈利 市帳率 市盈率 中資電訊股 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 贛鋒鋰業（01772） 大灣區

上一篇文章

股票「初升」好過「臨尾升」

下一篇文章

麗珠黃金交叉 目標上望36元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版