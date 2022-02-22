（1）請再看筆者2月17日文：《中招了，怎辦？》，病疫仍重，要識多啲防疫知識和了解防疫的湯水、中藥。醫管局無教你㗎（今後有了），如不幸中招，人到天堂，錢在股票行時，話之你炒股賺過億，於你何益。在疫情重

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