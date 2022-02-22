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施羅德：政策成A股投資關鍵

名家專區 2022/02/22

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由於美國聯儲局取態較預期強硬，中國進一步放寬貨幣政策的空間似乎將受限，以致中國在岸股票市場於2022年1月呈震盪格局。雖然中國已進行減息，但相關舉動亦屬投資者意料中事，因此對疲弱的投資情緒並未起到太大

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撰文 : 施羅德投資亞洲股票產品團隊

欄名 : 名家觀點

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