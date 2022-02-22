施羅德：政策成A股投資關鍵 名家專區 2022/02/22 分享： 由於美國聯儲局取態較預期強硬，中國進一步放寬貨幣政策的空間似乎將受限，以致中國在岸股票市場於2022年1月呈震盪格局。雖然中國已進行減息，但相關舉動亦屬投資者意料中事，因此對疲弱的投資情緒並未起到太大 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 施羅德投資亞洲股票產品團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 普徠仕：金融市場短期波動 2022/02/18 普徠仕：金融市場短期波動 專訪 - 建銀趙文利：美股區間震盪 2022/02/17 建銀趙文利：美股區間震盪 安本David Hanzl：尋找可靠收益 2022/02/16 安本David Hanzl：尋找可靠收益 宏利投管：亞洲通脹不會嚴重 2022/02/11 宏利投管：亞洲通脹不會嚴重 霸菱方偉昌：看好經濟重啟及加價主題 2022/02/10 霸菱方偉昌：看好經濟重啟及加價主題 中國 A股 貨幣政策 股票 減息 美國聯儲局 加息 板塊 財政政策 增持