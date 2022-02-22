【翻身股】政策鬆綁+估值持續修復  內房股要識揀

踏入新一年，內地當地對內地房地產業稍為釋出寬鬆訊號，這方向與市場預期相同，惟近期房股未見明顯反彈，反而隨大市走弱。不過平安證券仍看好內地房，該行指，考慮短期行業基本面依舊承壓，政策博弈空間仍在，有望帶動板塊估值持續修復，中長期隨着部分房企退出及房企內併購整合，行業格局有望重塑。

就內地1月份推出的房地產政策，據平安證券統計，涉房類政策共26項，其中偏緊類5項，偏鬆類9項，單月涉房偏緊類政策出台頻次延續低位。中央持續釋放貨幣寬鬆訊號，預售監管金鬆綁等多招並舉緩解房企資金壓力，低能級城市頻頻出台購房利好「托市」，如降低首付比例、實行「認貸不認房」、發放購房補貼等，預計後續「因城施策」將持續演繹。平安證券認為房企資金端持續鬆綁，三四綫城市頻出樓市利好。

資金方面，人行「雙降」疊加社融「開門紅」，房企融資環比改善。1月M2增速環比提升0.8個百分點，社融存量同比增速環比提升0.2個百分點，社融數據整體好於預期，5年期LPR時隔21個月首降，但居民戶中長期貸款相比2021年同期少增2,272億元，亦反映居民購房意願不足。受惠於監管呵護房地產合理融資需求影響，除央國企外，優質民企相繼發行境內債，房地產融資呈現邊際回暖跡象。

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