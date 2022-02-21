新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 國際 22:49 2022/02/21 分享： 新加坡上周五公布新一份財政預算案，而作為與新冠病毒共存模範的國家，當地政府如何開源節流，應付過去兩年對抗新冠肺炎疫情的龐大開支，以至未來多年可以預視的沉重醫療負擔，為各界焦點。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 2022/02/20 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 俄武力侵烏 無財力也無必要 2022/02/17 俄武力侵烏 無財力也無必要 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 2022/02/14 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 2022/02/15 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 2022/02/13 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 你可能感興趣 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 19:35 2022/02/20 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 俄武力侵烏 無財力也無必要 21:00 2022/02/17 俄武力侵烏 無財力也無必要 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 22:25 2022/02/14 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 最新專欄文章 國金札記 - 英停黃金簽證 劍指俄資金鏈 今日 英停黃金簽證 劍指俄資金鏈 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 2022/02/20 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 國金札記 - 俄武力侵烏 無財力也無必要 2022/02/18 俄武力侵烏 無財力也無必要 國金札記 - 兒童打疫苗 美星大不同 2022/02/17 兒童打疫苗 美星大不同 國金札記 - 芯片製造「旁落」亞洲 歐盟決心重奪主導 2022/02/16 芯片製造「旁落」亞洲 歐盟決心重奪主導 經濟 疫情 新加坡 消費稅 稅務 財政預算案 通脹 新冠肺炎疫情