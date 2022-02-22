新加坡開源抗疫 只能全民買單？ 名家專區 2022/02/22 分享： 新加坡上周五公布新一份財政預算案，而作為與新冠病毒共存模範的國家，當地政府如何開源節流，應付過去兩年對抗新冠肺炎疫情的龐大開支，以至未來多年可以預示的沉重醫療負擔，成為各界焦點。 預算案中，最矚目一項肯 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 2022/02/21 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 國金札記 - 英停黃金簽證 劍指俄資金鏈 2022/02/21 英停黃金簽證 劍指俄資金鏈 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 2022/02/20 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 國金札記 - 俄武力侵烏 無財力也無必要 2022/02/18 俄武力侵烏 無財力也無必要 國金札記 - 兒童打疫苗 美星大不同 2022/02/17 兒童打疫苗 美星大不同 疫情 新冠肺炎 香港 經濟 新冠肺炎疫情 商業 通脹 GDP 新加坡 基建