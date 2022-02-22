  • 9°C
香港時間 : 2022222日 (週二) 02:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡開源抗疫 只能全民買單？

名家專區 2022/02/22

分享：

新加坡上周五公布新一份財政預算案，而作為與新冠病毒共存模範的國家，當地政府如何開源節流，應付過去兩年對抗新冠肺炎疫情的龐大開支，以至未來多年可以預示的沉重醫療負擔，成為各界焦點。

預算案中，最矚目一項肯

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

新加坡開源抗疫 只能全民埋單？
2022/02/21
新加坡開源抗疫 只能全民埋單？
國金札記 - 英停黃金簽證 劍指俄資金鏈
2022/02/21
英停黃金簽證 劍指俄資金鏈
英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？
2022/02/20
英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？
國金札記 - 俄武力侵烏 無財力也無必要
2022/02/18
俄武力侵烏 無財力也無必要
國金札記 - 兒童打疫苗 美星大不同
2022/02/17
兒童打疫苗 美星大不同
疫情 新冠肺炎 香港 經濟 新冠肺炎疫情 商業 通脹 GDP 新加坡 基建

上一篇文章

疫苗通配套須足 勤巡查嚴懲作假

下一篇文章

內地通脹 前穩後憂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版