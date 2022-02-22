新加坡開源抗疫 只能全民買單？

新加坡上周五公布新一份財政預算案，而作為與新冠病毒共存模範的國家，當地政府如何開源節流，應付過去兩年對抗新冠肺炎疫情的龐大開支，以至未來多年可以預示的沉重醫療負擔，成為各界焦點。

預算案中，最矚目一項肯

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