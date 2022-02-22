韓正晤林鄭 消息：京冀港5月壓下疫情 名家專區 2022/02/22 分享： 香港新冠疫情嚴峻，據悉，主管港澳事務的國務院副總理韓正，上周二在深圳接見特首林鄭月娥，表達國家主席習近平要求香港盡快控疫的重要指示。消息指，中央是力求5月壓下疫情。 有決心7.1前選特首 非延1年 熟悉中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 預算案「加料」抗疫 再派消費券谷經濟 2022/02/21 預算案「加料」抗疫 再派消費券谷經濟 有政戲 - 特首選戰讓路抗疫 押後成定局？ 2022/02/18 特首選戰讓路抗疫 押後成定局？ 有政戲 - 習一錘定音 替港府開路掃障礙 2022/02/17 習一錘定音 替港府開路掃障礙 有政戲 - 疫情打亂部署 特首戰不排除押後？ 2022/02/16 疫情打亂部署 特首戰不排除押後？ 有政戲 - 拆解林鄭李家超抗疫名單 因何不一樣 2022/02/15 拆解林鄭李家超抗疫名單 因何不一樣 疫情 林鄭月娥 習近平 深圳 人口 陳茂波 特首選舉 西安 韓正 夏寶龍