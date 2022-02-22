韓正晤林鄭 消息：京冀港5月壓下疫情

香港新冠疫情嚴峻，據悉，主管港澳事務的國務院副總理韓正，上周二在深圳接見特首林鄭月娥，表達國家主席習近平要求香港盡快控疫的重要指示。消息指，中央是力求5月壓下疫情。

有決心7.1前選特首 非延1年

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