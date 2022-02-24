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【阿里巴巴股價】阿里曾挫逾7%再創上市新低 避險急升温撈底仍值博?（第三版）

名家專區 12:25 2022/02/24

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俄烏地區戰情續擴大，引發環球資金避險情緒急升温，本港藍籌科技股全綫急瀉的情況下，阿里巴巴 （09988） 監管憂慮未除，今早曾大跌逾7%表現最差，再創上港上市新低。

阿里巴巴過去不足3個月，第4次試穿110關底位，每次低位不斷下移，惟過去3次每次均於數個交易日內最少錄約一成半強勁反彈。阿里今次雖受雙重利淡重擊，惟基本因素欠佳早在股價估值上反映，現價再大跌風險亦不見得較其他重磅科技股更高。惟在避險情緒急升温，美科技股跌勢不止情況下，今次再博反彈勝算變數恐大增，只宜藝高人膽戰友考慮出擊。

阿里今早以107.5元裂口低開後，早段低見104.2元，大跌逾7%，明顯跌穿1月底低位108元，再創上市新低。阿里中午收報105元，仍跌6.6%。

阿里亦為重磅藍籌技股ATMXJ中表現最差，美團 （03690） 、小米 （01810） 、騰訊 （00700） 及京東 （09618） 半日亦全綫大跌近4%至5%。

阿里此前於12月初、12月底及1月底，3度短暫試穿110元關，股價均見短綫顯著反彈，升幅介乎一成半至兩成半之間。但今次整體市場避險情緒急升温，美科技股納指隔夜急挫約2.6%後，納指期貨亞洲市今早再跌約2.5%，今次博反彈難度恐大增。

阿里今次再試新低，觸發點是日前外電有報導指，包括中國銀保監在內的多個監管部委，近期要求其管轄機構，當中包括大型國企及金融機構，呈報截至上月底以來與阿里旗下螞蟻集團及其關連方業務合作詳情，進行全面摸底，暫未知今次摸底原因。

盡管監管當局是否確有針對排查行動，以及摸底行動目的，惟在外賣平台上周遭發改委下調收費標準，以及昨傳當局停發遊戲板號，先後重創美團及騰訊 （00700） ，市場人心虛怯，避險減倉甚至沽空行動兼而有之。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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欄名 : 大市拆局

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