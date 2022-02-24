【阿里巴巴股價】阿里曾瀉6%再創上市新低 撈底仍值博?（第三版）

受到內地監管再出招疑雲，以及俄烏地緣政局戰雲密報兩大利淡因素夾擊，阿里巴巴 （09988） 今早再跌最多近6%，再創上港上市新低。

阿里巴巴過去不足3個月，第4次試穿110關底位，每次低位不斷下移，過去3次每次均於數個交易日內最少錄約一成半強勁反彈。阿里今次雖受雙重利淡重擊，惟基本因素欠佳早在股價估值上反映，現價再大跌風險亦不見得較其他重磅科技股更高。貼近106元新低水平，作投機性短炒仍有一定博值率。

阿里今早以107.5元裂口低開後，早段低見105.8元，大跌近6%，明顯跌穿1月底低位108元，再創上市新低。

阿里此前於12月初、12月底及1月底，3度短暫試穿110元關，股價均見短綫顯著反彈，升幅介乎一成半至兩成半之間。

阿里亦為重磅藍籌技股ATMXJ中表現最差，美團 （03690） 、小米 （01810） 及騰訊 （00700） 今早最多跌2%至3%，京東 （09618） 最多跌近5%。

阿里今次再試新低，觸發點是日前外電有報導指，包括中國銀保監在內的多個監管部委，近期要求其管轄機構，當中包括大型國企及金融機構，呈報截至上月底以來與阿里旗下螞蟻集團及其關連方業務合作詳情，進行全面摸底，暫未知今次摸底原因。

盡管監管當局是否確有針對排查行動，以及摸底行動目的，惟在外賣平台上周遭發改委下調收費標準，以及昨傳當局停發遊戲板號，先後重創美團及騰訊 （00700） ，市場人心虛怯，避險減倉甚至沽空行動兼而有之。

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