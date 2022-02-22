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【阿里巴巴股價】阿里裂口低開5%再迫新低 過去3次試穿110元「鐵底」均急彈?（第二版）

名家專區 12:18 2022/02/22

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受到內地監管再出招疑雲，以及俄烏地緣政局戰雲密報兩大利淡因素夾擊，阿里巴巴 （09988） 今早裂口低開逾5%，再度試穿110元「鐵底」，有再試來港上市低位之勢。

阿里巴巴過去不足3個月，第4次試穿110關底位，過去3次每次均於數個交易日內最少錄約一成半強勁反彈。阿里今次雖受雙重利淡重擊，惟基本因素欠佳早在股價估值上反映，現價再大跌風險亦不見得較其他重磅科技股更高。110元「鐵底」附近，作投機性短炒仍有一定博值率。

阿里今早以109元裂口低開逾5%，早段低見108.8元，迫近上月底所見來港上市低位108元。阿里中午收報110.4元，仍跌近4%。阿里此前於12月初、12月底及1月底，3度短暫試穿110元關，股價均見短綫顯著反彈。

美團 （03690） 股價其後跌勢擴大，早段低見166.8元，跌近8%。美團中午收報169.7元，仍跌6%。重磅科技股全綫瀉，亦拖累恒生科技指數跌穿5200點關，創紀錄新低。

阿里今次再試新低，觸發點是外電有報導指，包括中國銀保監在內的多個監管部委，近期要求其管轄機構，當中包括大型國企及金融機構，呈報截至上月底以來與阿里旗下螞蟻集團及其關連方業務合作詳情，進行全面摸底，暫未知今次摸底原因。

盡管監管當局是石確有針對排查行動，以及摸底行動目的，惟在外賣平台上周遭發改委下調收費標準，以及昨傳當局停發遊戲板號，先後重創美團及騰訊 （00700） ，市場人心虛怯，避險減倉甚至沽空行動兼而有之。

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欄名 : 大市拆局

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