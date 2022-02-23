【滙豐股價】滙豐回報前景樂觀再受捧 反彈近3%續向好（第二版）（加入2022年度模擬派息）

滙豐 （00005） 中午公布去年第4季及全年業績，全年稅前盈利189億美元，稅前盈利稍遜預期，加上派息及回購規模同樣手緊，績後股價一度大跌逾4%。惟筆者昨文已指加息環境下，管理層對利息收入增長前景樂觀，促趁低吸納，今早股價即反彈逾2%。

盡管滙豐盈利及派息無甚驚喜，40%派息比率僅40%至55%指引下限，新回購計劃縮減至10億美元，亦較上次20億美元回購出手低。惟管理層為全球息口趨升下，盈利前景投下信心一票，預期有望提前一年於2023年達至股本回報雙位數增長目標，料為中綫股價帶來支持。即使預期2022年度盈利回落，相對股息率更不吸引，若滙豐中長綫投資價值不減。

滙豐業績後跌幅擴大，收報56.45元，跌3.6%。今早裂高開逾2%，早段高見57.95元，升近3%。 ​

滙豐宣派第二次股息0.18美元，全年度滙豐派息按年增6成至每股0.25美元，略低於市場預期。滙豐更在業績報告透露，2022年內不擬恢復以往按季派息安排，未來數年集團將繼續檢討是否恢復按季派息，將於2023年2⽉發布2022年業績時再作交代。

滙豐2021年每股基本盈利0.62美元，最新派息比率為40%，屬於集團所訂立⽬標派付比率40%⾄55%的下限。滙豐派息2021年仍未重返2019年被叫停派末期息的水平，更未及2015年至2018年每股派息0.51美元的一半。

按彭博統計的分析員平均預期，2022年滙豐每股盈利只約0.49美元，按此模擬派息結果......

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