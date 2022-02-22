【滙豐股價】滙豐派息回購同手緊 回報前景樂觀逢低吸（第二版）

滙豐 （00005） 中午公布去年第4季及全年業績，全年稅前盈利189億美元，較2020年約880億美元增逾一倍，惟仍較市場平均預期約191億美元較低。滙豐派發全年派息0.25美元，相對每股盈利0.62美元，派息比率為40%至55%指引下限，現價股息率不足3.5厘。

盡管滙豐盈利及派息無甚驚喜，新回購計劃縮減至10億美元，亦較上次20億美元回購出手低。惟管理層為全球息口趨升下，盈利前景投下信心一票，預期有望提前一年於2023年達至股本回報雙位數增長目標，料為中綫股價帶來支持。若滙豐股價午後跌幅擴大，低位撈低價值漸增。

滙豐業績前隨大市下跌，中午收報57.15元，跌2.4%。午後跌幅稍擴大，收報56.45元，跌3.6%。

滙豐宣派第二次股息0.18美元，全年度滙豐派息按年增6成至每股0.25美元，略低於市場預期。滙豐更在業績報告透露，2022年內不擬恢復以往按季派息安排，未來數年集團將繼續檢討是否恢復按季派息，將於2023年2⽉發布2022年業績時再作交代。

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