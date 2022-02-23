【俄烏未平】油金避險 相關5股可吼

俄羅斯承認烏克蘭兩親俄地區為獨立國家，俄烏局勢未平，股債滙波動風險恐怕短期難息。投資者如想避險，可優先考慮石油股如中國海洋石油 （00883） ，以及黃金股如山東黃金 （01787） 。

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高盛發布報告表示，如果俄羅斯和烏克蘭之間爆發衝突，所有行業的風險溢價都有進一步上升的空間。在這種情況下，美國股市將下跌6%以上，歐洲股市下跌9%以上。

烏克蘭和俄羅斯之間的戰爭亦可能會擾亂重要商品的供應，俄羅斯是世界上石油供應大國之一，也是糧食和主要金屬生產國次之一；烏克蘭則被譽為歐洲糧倉，主產玉米和小麥。在避險情緒推動下，國際金價在今天（2月22日）更一度達至每盎斯1,913.2元高位，觸及近九個月新高。

與此同時，石油價格亦新高，上海原油價格上漲5.59%，創逾3年多新高。WTI原油期貨達每桶96美元，創7年新高。

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