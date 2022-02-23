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【俄烏衝突】油金避險 不妨5股傍身

研究報告 08:15 2022/02/23

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俄羅斯承認烏克蘭兩親俄地區為獨立國家，令烏克蘭局勢再度升級，亞太區股市今日（2月22日）全綫下挫。投資者如想避險，可優先考慮石油股、黃金股，如中國海洋石油 （00883）

專訪花旗劉顯達 推薦3大投資主題【下一頁

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【藍籌業績】滙豐業後分析，詳見：【下一頁

高盛發布報告表示，如果俄羅斯和烏克蘭之間爆發衝突，所有行業的風險溢價都有進一步上升的空間。在這種情況下，美國股市將下跌6%以上，歐洲股市下跌9%以上。

烏克蘭和俄羅斯之間的戰爭亦可能會擾亂重要商品的供應，俄羅斯是世界上石油供應大國之一，也是糧食和主要金屬生產國次之一；烏克蘭則被譽為歐洲糧倉，主產玉米和小麥。在避險情緒推動下，國際金價在今天（2月22日）更一度達至每盎斯1,913.2元高位，觸及近九個月新高。

與此同時，石油價格亦新高，上海原油價格上漲5.59%，創逾3年多新高。WTI原油期貨達每桶96美元，創7年新高。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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