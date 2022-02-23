【烏俄亂市】油價 金價 避險投資有後着考量

全球石油自2020年底至今一直供不應求，由於存貨短缺及供應鏈失衡，導致近期價格更升穿90美元。遭逢環球通脹愈趨嚴重，通脹率近期已升穿7%，種種原因令能源板塊的競爭力提高不少，尤其美國能源在4個月內更升超過20%，有意投資石油或能源板塊的投資者，分析時應留意以下重點：

觀石油供求 測未來走勢

油價自去年10月約80美元上升至今，跟天然氣的反復走勢有別，油價升幅穩定，投資者可先從20年間的油價供求關係做基本分析。

參考 Bloomberg 的歷史數據，石油自2001年開始一直經歷大牛市，由20美元升至2007年的140美元，背後主要推動原因是中國於同年加入世貿，往後國內經濟迅速崛起，而石油作為重要能源之一，走勢與經濟活動有密切關係，因此便大幅提高了市場的石油需求使價格上漲。到2008年，全球金融危機令全球經濟衰退，導致油價一下子由140美元跌至40美元。

雖然往後亦隨經濟狀況復甦而回升，到2014年油價升回約70美元至110美元位置，但受疫情影響，經濟活動停擺使油價曾跌穿20美元，所以現時油價一直於約30美元至90美元位置。期間石油期貨油價更變成負值。歷史上，期貨這個金融產品不曾出現負值交易，但石油期貨交易價變成負值，這個黑天鵝現象卻曾出現。回顧近期，油價雖然穩升高位，但根據美國能源信息署的統計報告表示，於今年第2季開始，預期石油供應將超過需求，即會舒緩現時供不應求的情況，預期今年下半年油價將有望穩定兼稍微回落。

烏克蘭局勢亂 石油投資點

油價回落自然可舒緩通脹問題，但投資者也不應大安旨意，因為石油輸出國組織曾於本月發言，表示石油消費大國的庫存去年12月出現大幅下降，而商業石油庫存量已下跌至27.2億桶，較2020年12月低3.11億桶，可見供應量便成為影響油價的第2個原因，加上受地緣因素影響，便解釋了市場對烏克蘭局勢的高關注度。

雖然烏克蘭未稱得上最大經濟體，但由於地理位置特殊，位於俄羅斯及歐洲中間，成為俄羅斯出口天然氣到歐洲的必經之路。現階段烏克蘭局勢緊張，打仗謠言滿天，不過尚處於談判階段，而經濟制裁就是最大談判籌碼，即表示歐洲不再向俄羅斯購買天然氣及石油。此制裁後果嚴重性可想言知，因為俄羅斯本身就是重要的天然氣及石油輸出國，石油及天然氣的產量分別佔全球第2及第3位，而歐洲本身亦非常依賴歐羅斯的能源輸出，光是德國能源就有50%靠俄國供應。當供應鏈斷裂自然要從別的地方如美國入口，最後推高全球石油及天然氣價格。

當然一切尚未知之數，但其中的不確定性大，導致市場情緒不穩，所以今年第2季前，油價仍會持續高企。之後如烏克蘭局勢緩和，市場價格就應該會重新跟隨供應需求而行。

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