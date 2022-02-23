【投資潛力大】雙碳谷升需求 利鋰鈷稀土股（附股票推介）

展望2022年，全球雙碳（雙碳即碳達峰與碳中和的簡稱，中國承諾2030年實現碳達峰，2060年實現碳中和）目標明確，電動化增長曲綫將更加陡峭，民生證券看好能源金屬、尤其是鋰資源的持續溢價。

碳中和將促全球能源體系重塑，在經歷了2021年從0到1的關鍵一步之後，下游更大量級的需求增長與上游資本開支滯後的矛盾將愈發凸顯，資源稀缺性邏輯繼續強化民生證券繼續看好資源端持續的溢價 。本研究報告分別在鋰板塊、鎳鈷板塊和稀土磁材板塊中推介了一股票，好讓大家及早擁抱能源革命的長周期增長機遇。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】。★☆★

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...