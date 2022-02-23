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【雙碳贏家】需求升升升 鋰鈷稀土有市有價（附股份參考）（第二版）

研究報告 14:40 2022/02/23

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展望2022年，全球雙碳（雙碳即碳達峰與碳中和的簡稱，中國承諾2030年實現碳達峰，2060年實現碳中和）目標明確，電動化增長曲綫將更加陡峭，民生證券看好能源金屬、尤其是鋰資源的持續溢價。碳中和將促全球能源體系重塑，在經歷了2021年從0到1的關鍵一步之後，下游更大量級的需求增長與上游資本開支滯後的矛盾將愈發凸顯，資源稀缺性邏輯繼續強化民生證券繼續看好資源端持續的溢價 。本研究報告分別在鋰板塊、鎳鈷板塊和稀土磁材板塊中推介了一股票，好讓大家及早擁抱能源革命的長周期增長機遇。

小知識：
鋰電產品主要包括圓柱型鋰電池及小動力系統，主要應用於電動二輪車、電動工具、可扣攜式儲能、掃地機器人吸塵器等。

鈷的用途主要為電池、硬質合金、醫療、裝飾顏料等行業。

金屬鎳廣泛應用於不銹鋼、電池、電鍍等行業。

稀土下游應用42%在釹鐵硼磁材，高性能釹鐵硼磁材的終端需求集中在汽車、風電、變頻空調、 3C 、工業機器人、節能電梯等。

磁性材料器件產品主要應用於家電、汽車、光伏新能源、消費電子、 5G 基站、大資料中心、充電樁、人工智慧、工業互聯網等領域。

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欄名 : 券商有路捉

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